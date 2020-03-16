В Нижнем Тагиле из-за бесхозной сумки оцепили автозаправку
Сегодня, 12:52ПроисшествияФото: «Тагил без ям»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 марта в Нижнем Тагиле спецслужбы выезжали на автозаправку на улице Фестивальная из-за бесхозного предмета.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На территории АЗС была обнаружена оставленная сумка. Как рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин, выехавшие на место спасатели осмотрели предмет. В сумке были обнаружены вещи. Опасности находка не представляет.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На место выезжали также сотрудники скорой помощи, полиции и пожарные. Территория у заправки была оцеплена.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей