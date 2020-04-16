В Красноярске 14-летний школьник готовил нападение на школу
Сегодня, 21:15ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Красноярке ФСБ предотвратила вооруженное нападение на одну из школ города, пишет «Коммерсант».
У 14-летнего подростка был изъят дневник, в котором он описывал подробности готовящегося нападения. Также у школьника изъяли обрез, патроны и, предположительно, несколько самодельных взрывных устройств.
В ФСБ отметили, что решение в отношении задержанного примут после результатов экспертиз оружия.
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