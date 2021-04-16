У Банка «Нейва» выстраиваются очереди из вкладчиков в Екатеринбурге

На данный момент у банка более 10 человек, количество людей постоянно увеличивается. Среди присутствующих в основном юридические лица, у которых приостановлено движение средств по счетам, сообщает URA.RU.
По словам некоторых потребителей услуг Банка «Нейва», перевод денежных средств на иные счета удалось произвести через мобильное приложение. В данный момент оно заблокировано. Информация и действующие операции доступны только на сайте организации.
Сотрудники банка никаких комментариев не дают. Денежные операции остановлены до 19 апреля 2021 года. Все комментарии позже дадут на сайте «Нейвы».
Двери офиса банка в Екатеринбурге закрыты. Сотрудники избегают видеокамер и фото. На место прибыли бойцы Росгвардии, сообщает Е1.
Вчера зарплату перечислили на карту, я успел снять не все. А сегодня уже банк говорит, что больше не отвечает, рассказал один из читателей Е1.
Одна из посетительниц рассказала, что на карточку «Нейвы» она получала пенсию.
Как я буду жить? На помойке,говорит пожилая женщина.
Напомним, с 16 апреля 2021 года деятельность Банка «Нейвы» будет прекращена. Это связано с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Аннулирована также лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.