В Нижнем Тагиле из-за обрыва провода приостановлено движение трамваев на Вагонке
Сегодня, 21:09ПроисшествияФото: группа ОД "Тагилтрам" во "Вконтакте"
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Сегодня на перегоне «Лицей № 39 — Площадь Танкостроителей» около дома № 16 по улице Зари произошел обрыв контактного провода, из-за чего движение некоторых трамвайных маршрутов было приостановлено, сообщает ОД «Тагилтрам» в группе «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель строительной техники во время пересечения трамвайных путей допустил отрыв контактного провода. На данный момент последствия устраняются аварийными бригадами.
Движение трамваев по маршруту № 10 не осуществляется, а 12 маршрут ходит по первому.
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