Возгорание произошло на Ново-Свердловской ТЭЦ

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15 июля ликвидировано возгорание на Ново-Свердловской ТЭЦ (производственное подразделение филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»), сообщает «Интерфакс-Урал».
Как сказано на сайте Минэнерго, произошло возгорание закрытого распределительного устройства, без электроснабжения оставались 115 свердловчан, масштабного отключения электричества не произошло.
В пресс-службе «Россети Урал» корреспондентам издания сказали, что отключение электричества было точечным.
Возгорание оперативно ликвидировано.
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