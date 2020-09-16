Екатеринбург затопило после сильных ливней

Екатеринбург затопило после сильных ливней

Вчера, 22:05ПроисшествияPhoto: 66.ру
В Екатеринбурге дождь затопил дороги, вечером 16 сентября в городе скопились пробки, пишет 66.ру.

Дожди идут в столице Урала со вторника, однако ливневая канализация не справляется с осадками. По информации издания, затопленной оказалась площадь 1905 года и улицы рядом. Кроме того, потоки воды затопили улица Восстания на Уралмаше в районе перекрестка с улицей 40 лет Октября.

На перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта сломался светофор, и машины и общественный транспорт встали в пробку.

Photo:66.ру/Е1

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отметили, что службы благоустройства прочищают ливневые канализации для устранений последствий ливней.

Напомним, в конце июля в Нижнем Тагиле сложилась аналогичная ситуация. После сильных ливней улицы города оказались затоплены водой. Дорожники в оперативном режиме прочищали ливневые колодцы.

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