Екатеринбург затопило после сильных ливней

Дожди идут в столице Урала со вторника, однако ливневая канализация не справляется с осадками. По информации издания, затопленной оказалась площадь 1905 года и улицы рядом. Кроме того, потоки воды затопили улица Восстания на Уралмаше в районе перекрестка с улицей 40 лет Октября.