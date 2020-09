Екатеринбург затопило после сильных ливней

В Екатеринбурге дождь затопил дороги, вечером 16 сентября в городе скопились пробки, пишет 66.ру.

Дожди идут в столице Урала со вторника, однако ливневая канализация не справляется с осадками. По информации издания, затопленной оказалась площадь 1905 года и улицы рядом. Кроме того, потоки воды затопили улица Восстания на Уралмаше в районе перекрестка с улицей 40 лет Октября. На перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта сломался светофор, и машины и общественный транспорт встали в пробку. Photo: 66.ру/Е1 В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отметили, что службы благоустройства прочищают ливневые канализации для устранений последствий ливней. Напомним, в конце июля в Нижнем Тагиле сложилась аналогичная ситуация. После сильных ливней улицы города оказались затоплены водой. Дорожники в оперативном режиме прочищали ливневые колодцы. Плавающие деревья и машины: улицы Нижнего Тагила затопило после дождя

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter