Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом

Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом

Сегодня, 16:09ПроисшествияPhoto: МУ МВД "Нижнетагильское"
Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом на улице Чайковского, пишет пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

ДТП произошло 11 сентября около 23.00. По информации инспекторов ГИБДД, автомобиль Opel Astra, направляясь со стороны улицы Энтузиастов в сторону проспекта Вагоностроителей, сбил мужчину 1985 года рождения, пересекавшего проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Возможных очевидцев просят обратиться в следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)976135.

2 сентября под Нижним Тагилом под колесами «Лада Веста» погиб пожилой мужчина. Он перебегал дорогу в неположенном месте.

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