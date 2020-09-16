Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом

ДТП произошло 11 сентября около 23.00. По информации инспекторов ГИБДД, автомобиль Opel Astra, направляясь со стороны улицы Энтузиастов в сторону проспекта Вагоностроителей, сбил мужчину 1985 года рождения, пересекавшего проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался в больнице.