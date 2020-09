Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом на улице Чайковского, пишет пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

ДТП произошло 11 сентября около 23.00. По информации инспекторов ГИБДД, автомобиль Opel Astra, направляясь со стороны улицы Энтузиастов в сторону проспекта Вагоностроителей, сбил мужчину 1985 года рождения, пересекавшего проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Возможных очевидцев просят обратиться в следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)976135. 2 сентября под Нижним Тагилом под колесами «Лада Веста» погиб пожилой мужчина. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Под Нижним Тагилом погиб пешеход-пенсионер перебегавший дорогу в неположенном месте

