«Шла вдоль путей». Под Екатеринбургом женщина попала под поезд

Под Екатеринбургом поезд переехал женщину, пишет ИА «Уральский меридиан».

Инцидент произошел 15 сентября на перегоне «Арамиль-Кольцово». Машинист электропоезда сообщил, что во время движения увидел женщину, идущую вдоль путей. Подача звукового сигнала и применение экстренного торможения не помогли избежать наезда. На этом же электропоезде женщину в состоянии шока доставили в медпункт вокзала «Екатеринбург-Пассажирский». Женщина 1992 года рождения была доставлена из медпункта вокзала в одну из больниц Екатеринбурга. У пострадавшей имеются многочисленные переломы и раны, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Предполагаемой причиной происшествия является несоблюдение требований безопасности в зоне движения поездов. Накануне суд обязал РЖД выплачивать компенсацию женщине, попавшей под поезд 46 лет назад. РЖД будет платить свердловчанке по 9,2 тысяч рублей за травму 46-летней давности

