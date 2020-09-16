«Шла вдоль путей». Под Екатеринбургом женщина попала под поезд

Машинист электропоезда сообщил, что во время движения увидел женщину, идущую вдоль путей. Подача звукового сигнала и применение экстренного торможения не помогли избежать наезда. На этом же электропоезде женщину в состоянии шока доставили в медпункт вокзала «Екатеринбург-Пассажирский».