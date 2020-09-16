«Шла вдоль путей». Под Екатеринбургом женщина попала под поезд

Инцидент произошел 15 сентября на перегоне «Арамиль-Кольцово».
Машинист электропоезда сообщил, что во время движения увидел женщину, идущую вдоль путей. Подача звукового сигнала и применение экстренного торможения не помогли избежать наезда. На этом же электропоезде женщину в состоянии шока доставили в медпункт вокзала «Екатеринбург-Пассажирский».
Женщина 1992 года рождения была доставлена из медпункта вокзала в одну из больниц Екатеринбурга. У пострадавшей имеются многочисленные переломы и раны, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Предполагаемой причиной происшествия является несоблюдение требований безопасности в зоне движения поездов.
Накануне суд обязал РЖД выплачивать компенсацию женщине, попавшей под поезд 46 лет назад.