РЖД будет платить свердловчанке по 9,2 тысяч рублей за травму 46-летней давности

В результате суд признал факт травмирования железнодорожным составом. С ОАО «РЖД» были взысканы ежемесячные выплаты в размере 9 265 рублей с апреля 2020 года бессрочно с последующей индексацией в соответствии с действующим законодательством РФ. Кроме того, компания должна выплатить задолженность за период с июня 2016 по март 2020 года в размере 418 061 рубля и расходы на нотариальные услуги — 2421 рубль. Тем же решением взысканы затраты на судебно-медицинскую экспертизу.