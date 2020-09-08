РЖД будет платить свердловчанке по 9,2 тысяч рублей за травму 46-летней давности

РЖД будет платить свердловчанке по 9,2 тысяч рублей за травму 46-летней давности

Сегодня, 15:58ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд обязал РЖД выплачивать ежемесячно по 9,2 тысяч рублей местной жительнице за травму, которую она получила 46 лет назад. Сообщает пресс-служба областного суда.

Екатеринбурженка в 1974 году в 13 лет получила травму во время перехода через железнодорожные пути, которые разделяли ее поселок на две части. Ехавший поезд она не заметила. В результате происшествия верхнюю треть бедра пришлось ампутировать. Женщина получила вторую группу инвалидности.

С марта 1974 года женщина имела право на возмещение расходов, связанных с повреждением здоровья, а с 15 лет — на возмещение вреда, связанного с утратой или уменьшением трудоспособности. Однако этот вопрос возник только когда женщина уже утратила трудоспособность.

Так как вред здоровью был причинен в 1974 году, суд использовал положения Гражданского кодекса РСФСР, который действовал в то время.

В результате суд признал факт травмирования железнодорожным составом. С ОАО «РЖД» были взысканы ежемесячные выплаты в размере 9 265 рублей с апреля 2020 года бессрочно с последующей индексацией в соответствии с действующим законодательством РФ. Кроме того, компания должна выплатить задолженность за период с июня 2016 по март 2020 года в размере 418 061 рубля и расходы на нотариальные услуги — 2421 рубль. Тем же решением взысканы затраты на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила отсудила у управляющей компании 100 тысяч за протекающую крышу.

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