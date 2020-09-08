Суд отменил закупку автомобиля люксовой комплектации мэрией уральского города

Суд отменил закупку автомобиля люксовой комплектации мэрией уральского города

Сегодня, 13:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале прокуратура признала недействительной закупку автомобиля для нужд администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Артемовская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артёмовского городского округа.

Было установлено, что комитет и ООО «Оптима Авто» заключили контракт на поставку автомобиля марки «KIA CERATO» в комплектации «Luxe», имеющего стоимость более 1,2 миллиона рублей. После того, как закупка была проведена, автомобиль у комитета изъяли и передали администрации Артемовского ГО.

При изучении документации было установлено, что характеристика товара соответствует указанной комплектации, что является нарушением закона о проведении закупок и говорит об ограничениях для участников закупки.

По результатам проверки прокуратура направила иск в суд с требованием о признании контракта недействительным. В результате суд исковые требования удовлетворил и обязал комитет по управлению муниципальным имуществом передать авто ООО «Оптима Авто», а организацию — вернуть денежные средства.

Ранее прокуратура признала недействительными торги между администрацией Зареченского и ООО «Оками Урал», которые заключили контракт на поставку автомобиля марки «Тойота Камри» стоимостью более 1,5 миллионов рублей.

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