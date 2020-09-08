Суд отменил закупку автомобиля люксовой комплектации мэрией уральского города

Было установлено, что комитет и ООО «Оптима Авто» заключили контракт на поставку автомобиля марки «KIA CERATO» в комплектации «Luxe», имеющего стоимость более 1,2 миллиона рублей. После того, как закупка была проведена, автомобиль у комитета изъяли и передали администрации Артемовского ГО.