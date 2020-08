В ходе проверки счетной палатой Свердловской области, было выявлено много нарушений при реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды», направленной на благоустройство городов, сообщает счетная палата Свердловской области.

Все материалы уже направлены в прокуратуру. В частности, речь идет о незаконном использовании бюджета, а также об изменениях сроков контрактов. Предписания направлены главам 18 муниципалитетов, министерству ЖКХ и администрациям Нижней Салды и Сысерти. Напомним, что в начале года в Нижнем Тагиле директор ГДДЮТ была привлечена к дисциплинарной ответственности после нарушений, найденных Счетной палатой.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter