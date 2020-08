В Нижнем Тагиле компания подала жалобу в УФАС на закупку мэрии

ООО «СоМакс» подало жалобу в УФАС на проектную документацию администрации Нижнего Тагила по выбору подрядчика для установки подсветки на зданиях в центре города.

6 августа «Служба заказчика городского хозяйства» объявила электронный аукцион на определение подрядчика для установки архитектурной подсветки зданий, расположенных на проспекте Ленина, 57 и проспекте Строителей, 1а. Там расположены Центральная городская библиотека и кинотеатр «Родина». Стоимость закупки составила более 4,5 млн рублей. Согласно документации, исполнитель должен выполнить электромонтажные работы. Окончание подачи заявок было запланировано на 14 августа, аукцион — на 17 августа. Однако определение поставщика было остановлено из-за жалобы, поданной 12 августа ООО «СоМакс» в связи с признаками нарушения закона о контрактной системе. Как пояснили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии, 17 августа состоялось рассмотрение жалобы. Она была признана необоснованной, и ее отклонили. К участию в аукционе заявились ООО «Производственная компания «ЛЭД Энерджи» и ООО «Швабе-Урал». Победителем стала первая компания, снизив стоимость работ до 3,5 миллионов рублей.

