В Тагиле в экопарке на Муринских прудах появятся скульптуры и мельница с подсветкой

В Тагиле в экопарке на Муринских прудах появятся скульптуры и мельница с подсветкой

Сегодня, 16:20ОбществоPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле продолжается обустройство экопарка на Муринских прудах. В сентябре для него прибудут новые архитектурные формы, а также на его территории планируется разместить уникальный объект — мельницу с подсветкой.

Сегодня в ходе объезда городских объектов, на которых проводится благоустройство, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители МУП «Тагилдорстрой» во главе с директором Игорем Васильевым, посетили экопарк на Муринских прудах.

Планируется, что в нем появится несколько скульптур, одна из которых расположится в центре.

Кроме того, будет обустроена скейт площадка, а также насыпной холм 1,5 метра высотой.

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, все бригады с объектов, на которых работы уже подходят к концу, будут переведены на работу в экопарк для ускорения строительства.

Обязательно будут созданы правила пользования объектами на скейт-площадке, чтобы предупредить возникновение ситуаций, подобных той, когда мальчик получил травму на площадке у Горно-металлургического колледжа.

В этом году также планируется создать газоны.

Парк на Муринских прудах
Photo:TagilCity.ru

Еще один уникальный объект, который будет размещен на территории парка — это мельница с подсветкой.

На Муринских прудах, конечно, видно, что объем работ достаточно большой. Работы ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний день не столько задержка, сколько длительная поставка малых архитектурных форм. Но они будут действительно красивыми. Поставка осуществляется со всех уголков страны, в том числе и от производителей Свердловской области. Я думаю, что работы завершим до 1 октября, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев.

Напомним, что стоимость работ по строительству экопарка на Муринских прудах обойдется в 100 миллионов рублей. Существующие на сегодняшний день пешеходные направления будут сохранены, а также появятся новые. Кроме того, на озеленение парка планируется потратить 8,57 миллиона рублей.

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