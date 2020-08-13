В Тагиле в экопарке на Муринских прудах появятся скульптуры и мельница с подсветкой

На Муринских прудах, конечно, видно, что объем работ достаточно большой. Работы ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний день не столько задержка, сколько длительная поставка малых архитектурных форм. Но они будут действительно красивыми. Поставка осуществляется со всех уголков страны, в том числе и от производителей Свердловской области. Я думаю, что работы завершим до 1 октября, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев.