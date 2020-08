В Тагиле в экопарке на Муринских прудах появятся скульптуры и мельница с подсветкой

В Нижнем Тагиле продолжается обустройство экопарка на Муринских прудах. В сентябре для него прибудут новые архитектурные формы, а также на его территории планируется разместить уникальный объект — мельницу с подсветкой.

Сегодня в ходе объезда городских объектов, на которых проводится благоустройство, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители МУП «Тагилдорстрой» во главе с директором Игорем Васильевым, посетили экопарк на Муринских прудах. Планируется, что в нем появится несколько скульптур, одна из которых расположится в центре. Кроме того, будет обустроена скейт площадка, а также насыпной холм 1,5 метра высотой. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, все бригады с объектов, на которых работы уже подходят к концу, будут переведены на работу в экопарк для ускорения строительства. Обязательно будут созданы правила пользования объектами на скейт-площадке, чтобы предупредить возникновение ситуаций, подобных той, когда мальчик получил травму на площадке у Горно-металлургического колледжа. В этом году также планируется создать газоны. Парк на Муринских прудах Photo: TagilCity.ru Еще один уникальный объект, который будет размещен на территории парка — это мельница с подсветкой. На Муринских прудах, конечно, видно, что объем работ достаточно большой. Работы ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний день не столько задержка, сколько длительная поставка малых архитектурных форм. Но они будут действительно красивыми. Поставка осуществляется со всех уголков страны, в том числе и от производителей Свердловской области. Я думаю, что работы завершим до 1 октября, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев. Напомним, что стоимость работ по строительству экопарка на Муринских прудах обойдется в 100 миллионов рублей. Существующие на сегодняшний день пешеходные направления будут сохранены, а также появятся новые. Кроме того, на озеленение парка планируется потратить 8,57 миллиона рублей.

