Актера Михаила Евремова признали виновным в совершении смертельного ДТП. Оглашение приговора идет в Пресненском суде Москвы.

Судья объявила, что Михаил Ефремов признается виновным, затем начала зачитывать приговор. Во время чтения все в зале суда стоят. В приговоре, возможно, больше 20 страниц. Накануне Ефремов признал свою вину в суде. Напомним, что ДТП произошло в Москве 8 июня . Актер, находясь за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил машину, водитель которой скончался. Актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП

