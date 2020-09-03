Актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Вину он не признавал до последнего, ссылаясь на то, что не помнит ни сам момент аварии, ни ближайшие события до и после нее.
Сегодня в суде Москвы начались прения сторон по делу Михаила Ефремова, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.
По словам прокурора, вина актера Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана.
Ранее сын погибшего в аварии потребовал приговорить актера к восьми годам лишения свободы.
Напомним, что ДТП произошло 8 июня в Москве. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил машину, водитель которой скончался.