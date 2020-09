Актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в причине смертельного ДТП в Москве, признал свою вину в суде, сообщают «Новые известия».

Вину он не признавал до последнего, ссылаясь на то, что не помнит ни сам момент аварии, ни ближайшие события до и после нее. Сегодня в суде Москвы начались прения сторон по делу Михаила Ефремова, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. По словам прокурора, вина актера Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана. Ранее сын погибшего в аварии потребовал приговорить актера к восьми годам лишения свободы. Напомним, что ДТП произошло 8 июня в Москве. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил машину, водитель которой скончался. Ефремов заявил, что записал видео с признанием своей вины «с похмелья»

