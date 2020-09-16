В Нижнем Тагиле при пожаре в садовом доме погиб неизвестный мужчина

Еще два пожара произошло в тот же день в Нижнем Тагиле. На Серовском тракте загорелся мусор в боксе гаражного кооператива. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. В тушении участвовали две пожарные машины и шесть пожарников. По факту пожара проводится проверка.