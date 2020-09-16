В Нижнем Тагиле при пожаре в садовом доме погиб неизвестный мужчина

В Нижнем Тагиле при пожаре в садовом доме погиб неизвестный мужчина

Сегодня, 12:35ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
15 сентября в Нижнем Тагиле при пожаре в садовом доме погиб неизвестный мужчина, сообщили в надзорном ведомстве.

Пожар случился около 21.00 в коллективном саду № 7. Загорелся садовый дом на площади 25 квадратных метров. Для тушения были привлечены две пожарные машины и семь сотрудников МЧС. В результате пожара погиб неустановленный мужчина. Обстоятельства выясняются.

Еще два пожара произошло в тот же день в Нижнем Тагиле. На Серовском тракте загорелся мусор в боксе гаражного кооператива. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. В тушении участвовали две пожарные машины и шесть пожарников. По факту пожара проводится проверка.

Другой пожар произошел в Краснополье. Горел трехквартирный жилой дом на площади 120 квадратных метров. В тушении принимали участие две единицы спецтехники и 11 человек личного состава. По предварительным данным причиной инцидента стало замыкание электропроводки.

5 сентября в Нижнем Тагиле сгорели дом, вагон без хозяина и автомобиль.

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