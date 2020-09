15 сентября в Нижнем Тагиле при пожаре в садовом доме погиб неизвестный мужчина, сообщили в надзорном ведомстве.

Пожар случился около 21.00 в коллективном саду № 7. Загорелся садовый дом на площади 25 квадратных метров. Для тушения были привлечены две пожарные машины и семь сотрудников МЧС. В результате пожара погиб неустановленный мужчина. Обстоятельства выясняются. Еще два пожара произошло в тот же день в Нижнем Тагиле. На Серовском тракте загорелся мусор в боксе гаражного кооператива. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. В тушении участвовали две пожарные машины и шесть пожарников. По факту пожара проводится проверка. Другой пожар произошел в Краснополье. Горел трехквартирный жилой дом на площади 120 квадратных метров. В тушении принимали участие две единицы спецтехники и 11 человек личного состава. По предварительным данным причиной инцидента стало замыкание электропроводки. 5 сентября в Нижнем Тагиле сгорели дом, вагон без хозяина и автомобиль. В Нижнем Тагиле за один день сгорели дом, бесхозные вагон и автомобиль

