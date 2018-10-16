Псевдотаксист грабил пьяных посетителей ночных заведений в Екатеринбурге

Подозреваемый в совершении разбойных нападений мужчина задержан полицией Екатеринбурга. Правоохранительные органы предполагают, что задержанный под видом таксиста грабил пьяных посетителей ночных клубов столицы Урала.
6 октября в районе 4 часов утра в полицию Екатеринбурга поступило заявление о том, что на местного жителя неизвестный совершил нападение – брызнул в лицо из газового баллончика, забрал деньги и золотую цепочку. Ущерб был оценён в 100 тыс. рублей. Через 4 дня подозреваемого задержали в ходе спецоперации в Невьянске. В квартире мужчины нашли часть похищенного.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», полиция подозревает, что задержанный мужчина приезжал в уральскую столицу на автомобиле и под предлогом частного извоза пытался развести потенциальных жертв, которых искал возле ночных клубов. Пользуясь тем, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, мужчина применял физическое насилие и отбирал всё ценное.
Против псевдотаксиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.