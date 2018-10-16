Пьяный житель Екатеринбурга снес ограждение и перевернуся на угнанном фургоне
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15 октября в центре Екатеринбурга на улице Малышева пьяный мужчина угнал фургон и, проехав на нем небольшое расстояние, врезался в дорожное ограждение.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, нетрезвый мужчина запрыгнул в припаркованный на улице фургон. Угонщик проехал на нем около 10 метров, врезался в ограждение и перевернулся.
После ДТП прибежал хозяин фургона. Как оказалось, он разгружал товар в близлежащем кафе, поэтому двигатель не был заглушен.
Угонщика осмотрели врачи «скорой помощи», однако медицинская помощь ему не понадобилась. Нетрезвый мужчина объяснил свой поступок полицейским, тем что «ему понравился этот фургон».
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В машине сотрудников ГИБДД мужчина мирно уснул, пишет E1.ru.
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