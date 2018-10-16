Пьяный житель Екатеринбурга снес ограждение и перевернуся на угнанном фургоне

По словам очевидцев, нетрезвый мужчина запрыгнул в припаркованный на улице фургон. Угонщик проехал на нем около 10 метров, врезался в ограждение и перевернулся.

После ДТП прибежал хозяин фургона. Как оказалось, он разгружал товар в близлежащем кафе, поэтому двигатель не был заглушен.

Угонщика осмотрели врачи «скорой помощи», однако медицинская помощь ему не понадобилась. Нетрезвый мужчина объяснил свой поступок полицейским, тем что «ему понравился этот фургон».