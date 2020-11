Полиция задержала подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Асбеста

Вчера полицейские установили и задержали подозреваемого в исчезновении 11-летней девочки из Асбеста, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина дал признательные показания в том, что он убил несовершеннолетнюю. Он говорит, что ранее был с ней не знаком. 12 ноября он встретил девочку на улице и пригласил к себе домой. Затем он изнасиловал ее, а после задушил. Тело он вынес в темное время суток и спрятал, прикрыв погибшую ветками деревьев. По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что задержанный, 1980 года рождения, ранее был неоднократно судим за грабеж, незаконный оборот наркотиков, кражу, убийство и разбой. Он известен в определенных кругах под прозвищем «Осип». В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме,рассказал Горелых. Горелых сообщил, что подозреваемый сам показал место в кустарнике за домом, где спрятал обнаженное тело девочки. В поиске участвовали три собаки, обученных работать по следу. Напомним, девочка пропала 12 ноября. В дежурную часть обратилась мама ребенка после того, как родные не смогли найти несовершеннолетнюю самостоятельно. В поисковой операции участвовали более 100 человек, в том числе волонтеры. Пропавшая в Свердловской области 11-летняя девочка найдена мертвой

