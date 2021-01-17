В Екатеринбурге водитель такси устроил ДТП и попытался сбежать

Происшествие случилось на улице Серафимы Дерябиной. По словам очевидцев, автомобили «Пежо» и «Форд» остановились перед пробкой и в них влетела машина «Фольксваген Поло Седан» с наклейками «Яндекс.Такси». Он врезался в Ford, который от удара откинуло в «Пежо». От столкновения в машине такси сработали подушки безопасности.
Свидетели рассказали, что водитель «Фольксваген» стоял в наручниках и вел себя неадекватно. Он пытался доказать сотрудниками ГИБДД, что не вел машину, а просто гулял, и не понимает, за что его задержали. До этого он пытался скрыться с места происшествия.
В «Яндекс.Такси» обещали прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, 14 января в Екатеринбурге водитель такси устроил ДТП на железнодорожном переезде, скрылся с места происшествия, но вернулся через 30 минут. Водитель пояснил, что взял машину в аренду, чтобы работать таксистом. Мужчина уснул от усталости, а место аварии покинул в состоянии шока.