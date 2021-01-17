В Екатеринбурге водитель такси устроил ДТП и попытался сбежать

Свидетели рассказали, что водитель «Фольксваген» стоял в наручниках и вел себя неадекватно. Он пытался доказать сотрудниками ГИБДД, что не вел машину, а просто гулял, и не понимает, за что его задержали. До этого он пытался скрыться с места происшествия.