В Екатеринбурге водитель такси устроил ДТП и попытался сбежать

В Екатеринбурге водитель такси устроил ДТП и попытался сбежать

Сегодня, 11:04ПроисшествияPhoto: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге водитель такси врезался в стоявшие в пробке автомобили и попытался скрыться от ГИБДД.

Происшествие случилось на улице Серафимы Дерябиной. По словам очевидцев, автомобили «Пежо» и «Форд» остановились перед пробкой и в них влетела машина «Фольксваген Поло Седан» с наклейками «Яндекс.Такси». Он врезался в Ford, который от удара откинуло в «Пежо». От столкновения в машине такси сработали подушки безопасности.

Photo:ИА «Ночные новости»

Свидетели рассказали, что водитель «Фольксваген» стоял в наручниках и вел себя неадекватно. Он пытался доказать сотрудниками ГИБДД, что не вел машину, а просто гулял, и не понимает, за что его задержали. До этого он пытался скрыться с места происшествия.

В «Яндекс.Такси» обещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, 14 января в Екатеринбурге водитель такси устроил ДТП на железнодорожном переезде, скрылся с места происшествия, но вернулся через 30 минут. Водитель пояснил, что взял машину в аренду, чтобы работать таксистом. Мужчина уснул от усталости, а место аварии покинул в состоянии шока.

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