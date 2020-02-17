На Урале адвокаты не могут найти задержанного гендиректора «Титановой долины»

По словам представителя бюро «Магнат», адвокаты которого подключились к делу (Алексей Зорин и Александр Петрикин), были направлены запросы в региональное управление ФСБ и Следственный комитет. Однако в ведомствах не сообщается, где именно находится задержанный.

Юристы утверждают, что в действиях силовиков «усматривается обычная практика правоохранительных органов в сомнительных делах», когда они долго не говорят о местонахождении подозреваемого, чтобы за это время добиться сомнительных признаний.