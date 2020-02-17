На Урале адвокаты не могут найти задержанного гендиректора «Титановой долины»
Сегодня, 22:27ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Адвокаты не могут разыскать, где находится генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов, задержанный по подозрению в получении взятки, сообщает E1.
По словам представителя бюро «Магнат», адвокаты которого подключились к делу (Алексей Зорин и Александр Петрикин), были направлены запросы в региональное управление ФСБ и Следственный комитет. Однако в ведомствах не сообщается, где именно находится задержанный.
Юристы утверждают, что в действиях силовиков «усматривается обычная практика правоохранительных органов в сомнительных делах», когда они долго не говорят о местонахождении подозреваемого, чтобы за это время добиться сомнительных признаний.
Сегодня, 17 февраля, генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов был задержан при получении взятки. Операция проводилась сотрудниками ФСБ, обвинение пока не предъявлено. Расследованием дела занимается СКР.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей