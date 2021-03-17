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Суд над застрелившим сослуживца военным пройдет в Нижнем Тагиле

Пять лет тюрьмы грозит контрактнику, который баловался оружием и застрелил сослуживца в гарнизоне Елани. Его дело рассмотрит суд в Нижнем Тагиле.

Согласно материалам дела, военнослужащий по контракту, находясь в караульной комнате в момент отлучки командира, достал из тумбочки пистолет Макарова и навел на сослуживца. В какой-то момент произошел выстрел. Потерпевший скончался, пишет E1.

Пистолет был закреплен за начальником караула. Обвиняемый Артем Ират взял оружие и начал направлять его на находившихся в помещении. Один из них сделал ему замечание, тогда подозреваемый передернул затвор и нажал на спусковой крючок. Он не знал, что пистолет заряжен, рассказали изданию инсайдер, знакомый с ситуацией.

В отношении контрактника возбуждено уголовное дело по статье 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось 15 сентября 2020 года в Еланском гарнизоне. После ранения пострадавший был госпитализирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Свердловская областьсудубийствоНижний ТагилЕланский гарнизон
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