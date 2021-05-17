Мужчина убит в магазине «Красное & Белое» в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 10 мая, сотрудник магазина «Красное & Белое» явился в магазин, в котором работал, в качестве покупателя. Там у него завязался конфликт с другим посетителем. В ходе конфликта один из молодых получил три ножевых ранения. Известно, что происшествие случилось в день рождения убитого.
С полученными ранениями пострадавший был госпитализирован. Ему провели три операции, но спасти молодого человека не удалось. Он скончался 16 мая.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили редакции TagilCity.ru, что подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан.
По данному факту в отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — прим. ред.) УК РФ. Установлен и задержан подозреваемый 1998 года рождения, заключен под стражу. Все материалы будут направлены в следственный комитет,заявили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»