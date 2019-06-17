В Москве тренер из Свердловской области обвинён в педофилии
Против тренера школы олимпийского резерва в Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Восьмилетняя воспитанница пожаловалась, что мужчина раздевал её и сажал на колени после занятий, сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошёл в подмосковной школе олимпийского резерва, куда 52-летний тренер по бегу Владислав приехал из Свердловской области.
В субботу, 15 июня, мама одной из воспитанниц забирала дочь с занятий и заметила, что она дольше других задерживается на тренировке и последней покидает зал. После долгих расспросов девочка расплакалась и рассказала, что тренер просил её остаться в зале или в его кабинете, раздевал, трогал в интимных местах, поднимал на руки и прижимался к ней своими обнаженными гениталиями. В этот же день женщина написала заявление в полицию, правоохранительные органы задержали тренера и передали материалы дела в следственный комитет, где против Владислава возбудили уголовное дело.
Журналистам удалось узнать, что с прошлого места работы тренер ушёл с хорошей характеристикой, а бывший руководитель рассказал, что Владислав имел талант отбирать способных ребятишек, что он буквально ходил по улицам города и выборочно приглашал детей на занятия. Дома у тренера остались жена и дочь, на новом месте работы он купил квартиру в ипотеку и планировал добиваться новых карьерных успехов.