В Москве тренер из Свердловской области обвинён в педофилии

В субботу, 15 июня, мама одной из воспитанниц забирала дочь с занятий и заметила, что она дольше других задерживается на тренировке и последней покидает зал. После долгих расспросов девочка расплакалась и рассказала, что тренер просил её остаться в зале или в его кабинете, раздевал, трогал в интимных местах, поднимал на руки и прижимался к ней своими обнаженными гениталиями. В этот же день женщина написала заявление в полицию, правоохранительные органы задержали тренера и передали материалы дела в следственный комитет, где против Владислава возбудили уголовное дело.