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Младшие школьники сжигали в Вечном огне принесённые к мемориалу цветы на Площади Славы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
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Младшие школьники сжигали в Вечном огне принесённые к мемориалу цветы на Площади Славы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

17 июля 2017, 16:50ПроисшествияПавел Щербина
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