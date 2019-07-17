В Нижнем Тагиле подросток пострадал в ДТП на пешеходном переходе

В ходе опроса пострадавшей и водителя сотрудники дорожной полиции установили, что девочка побежала через проезжую часть дороги, так как до окончания зелёного сигнала оставалось шесть секунд. Она пробежала большую часть пути, когда на неё совершил наезд автомобиль, водитель которого не предоставил преимущества пешеходу.

В результате наезда у девочки диагностирован ушиб пальца ноги и ссадина. После осмотра медиков она была отпущена домой. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он в момент ДТП был трезв. После проверки по базе данных ГИБДД было установлено, что он неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.