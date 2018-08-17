Вандалы сломали скамейку у памятника погибшим в авикатастрофе тагильчанам
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Вандалы сломали скамейку рядом с памятником погибшим тагильчанам в авиакатастрофе 1993 года, расположенном в театральном сквере.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
По одной из версий, сломать скамейку из мрамора могли молодые люди, катающиеся на скейтбордах. Скейтбордисты могут кататься на парапетах, используя для трюков лестницы, поручни и скамейки. Личности вандалов будут устанавливать с помощью камер видеонаблюдения.
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В управлении городским хозяйством пообещали, что скамейку починят в ближайшее время.
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