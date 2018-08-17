Вандалы сломали скамейку у памятника погибшим в авикатастрофе тагильчанам

По одной из версий, сломать скамейку из мрамора могли молодые люди, катающиеся на скейтбордах. Скейтбордисты могут кататься на парапетах, используя для трюков лестницы, поручни и скамейки. Личности вандалов будут устанавливать с помощью камер видеонаблюдения.