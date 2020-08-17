В лесу под Нижним Тагилом поисковые отряды и полиция ищут заблудившегося грибника

Среди особых примет Зяблицева — шрам на подбородке. У него седые волосы, карие глаза, а также рост около 175 сантиметров. В день пропажи на нем был синий рабочий костюм, черные полусапоги, а на голове кепка цвета хаки. С собой у него было синее ведро.