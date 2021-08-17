Выброс химикатов с завода накрыл южную часть Екатеринбурга

На плотный туман и запах серы пожаловались жители поселка Рудный под Екатеринбургом. По предварительным данным, выброс химических веществ произошел на территории Елизаветинского опытного завода, где находится несколько производственных площадок. На одной из них произошел взрыв, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Замеры воздуха на месте происшествия провели специалисты инженерно-химической лаборатории.
Концентрация вредных веществ не зафиксирована, говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.
Как отметили в ведомстве, угрозы жизни и здоровью людей нет.
Напомним, вечером 16 августа 2021 года в одной из промзон Екатеринбурга — в поселке Рудный прогремел взрыв, после которого все вокруг накрыло густым туманом с едким запахом серы.