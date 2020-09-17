«Дети бежали босые и в пижамах». Под Нижним Тагилом три семьи остались без дома

Первой пожар заметила семья из средней части дома.
Выбежали на улицу. У соседей горели дрова, огонь уже перекинулся на крыльцо. Я вывела детей и разбудила всех соседей. Выбегали не одеваясь, дети бежали босые в пижамах, говорит одна из погорельцев.
По словам очевидцев, люди в спешке покидали своё жилище. У многих сгорели документы и сбережения. Одну из семей приютили соседи.
Напомним, пожар произошел в Краснополье под Нижним Тагилом 15 сентября. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Тушили пожар 11 сотрудников МЧС и две пожарные машины.