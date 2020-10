Стали известны подробности смертельного ДТП на Фестивальной в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в результате ДТП на улице Фестивальная один человек погиб и четверо пострадали, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, водитель Kia Rio, мужчина 1985 года рождения, не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия и допустил занос с последующим столкновением с автомобилем Toyota Caldina, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. В результате происшествия, управлявший Kia мужчина скончался на месте. Травмы различной степени тяжести получил пятилетний ребенок, находившийся в салоне. Водитель «Тойоты», девочка 11 лет и 42-летняя женщина также получили различные повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Сообщается, что на обоих автомобилях установлены летние шины. Дети перевозились без нарушения правил ПДД. Окончательная причина аварии будет известна в результате следственных действий. Напомним, ДТП произошло около 13.00 на улице Фестивальная. В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали двое детей

Related news: В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали двое детей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter