Сегодня в Нижнем Тагиле на улице Фестивальной произошло ДТП, в котором пострадали дети.

В МБУ "Центр защиты населения" звонок о ДТП поступил сегодня днем от диспетчера скорой медицинской помощи. На месте оказали помощь сотрудникам скорой помощи. Пострадали двое детей и водители и пассажир «Тойоты»,рассказали TagilCity.ru в МБУ «Центр защиты населения». Photo: МБУ «Центр защиты населения» Напомним, 3 октября в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием пешеходов, одна из пострадавших скончалась. Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter