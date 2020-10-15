«Перелом ребер и позвоночника». В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП

Сегодня в 6.00 водитель автомобиля «Рено», 1957 года рождения, ехал по улице Восточное шоссе со стороны Северного шоссе в сторону улицы Юности. У дома № 27 Б он допустил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1978 года рождения.
В результата ДТП водитель автомобиля «Рено» получил сотрясение головного мозга, водитель автомобиля ВАЗ-2114 доставлен в больницу с переломами позвоночника и ребер,рассказали TagilCity, ru в отделе пропаганды ГИБДД.
До этого водитель автомобиля ВАЗ-2114 ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, водитель «Рено» — два раза.
Предварительной причиной ДТП является несоблюдение скорости водителем автомобиля «Рено».
Напомним, 13 октября в Нижнем Тагиле в Северном поселке иномарка снесла электрический столб и перевернулась.