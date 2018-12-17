7 человек эвакуированы: женщина получила ожоги при пожаре в квартире в Нижнем Тагиле

16 декабря в вечерние часы в Нижнем Тагиле в квартире на ул. Горошникова, 70 произошло возгорание. Горела квартира на 3 этаже пятиэтажки. Площадь возгорания – 4 кв. м. Пострадала хозяйка квартиры. Она госпитализирована в тяжелом состоянии с ожогами кистей рук, лица, а также с отравлением продуктами горения.

Во время пожара были эвакуированы 7 жителей дома, среди них – один ребенок. В тушении пожара принимали участие 8 огнеборцев на 3 единицах техники.