Пассажир «Делимобиля» вылетел из иномарки во время погони в Екатеринбурге

Пассажир «Делимобиля» вылетел из иномарки во время погони в Екатеринбурге
Пассажир «Делимобиля» вылетел из иномарки во время погони в Екатеринбурге
Сегодня, 08:31ПроисшествияФото: УГИБДД по Екатеринбургу
Пассажира каршеринговой иномарки «Делимобиль» выкинуло через лобовое стекло во время погони полицейских за его пьяным другом в Екатеринбурге. Volkswagen Polo под управлением 20-летнего свердловчанина проехал несколько перекрестков на «красный» на скорости 160 километров в час. Лихача остановил бордюр.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря в Екатеринбурге. Иномарку каршеринговой фирмы «Делимобиль» для проверки решили остановить сотрудники местного ГИБДД, однако увидев людей в форме, водитель только ускорился, сообщает «КП-Екатеринбург».

Экипаж начал преследование гонщика на Volkswagen Polo — водитель каршерингового автомобиля «пролетел» несколько перекрестков на «красный». Как рассказали изданию в ГИБДД Екатеринбурга, скорость автомобиля была около 160 километров в час.

Фото:УГИБДД по Екатеринбургу

Во время погони по улице Донбасская водитель иномарки налетел на бордюр и не смог справиться с управлением автомобиля — Volkswagen Polo перевернулся, а его 19-летний пассажир вылетел через лобовое стекло. Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.

За рулем иномарки оказался пьяный 20-летний житель Екатеринбурга. Мужчину оштрафовали сразу по нескольким статьям КоАП. Его пассажира с многочисленными травмами госпитализировали в местную горбольницу.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтпаварияГИБДДпьяный водитель
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы