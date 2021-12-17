Пассажир «Делимобиля» вылетел из иномарки во время погони в Екатеринбурге

Пассажира каршеринговой иномарки «Делимобиль» выкинуло через лобовое стекло во время погони полицейских за его пьяным другом в Екатеринбурге. Volkswagen Polo под управлением 20-летнего свердловчанина проехал несколько перекрестков на «красный» на скорости 160 километров в час. Лихача остановил бордюр.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря в Екатеринбурге. Иномарку каршеринговой фирмы «Делимобиль» для проверки решили остановить сотрудники местного ГИБДД, однако увидев людей в форме, водитель только ускорился, сообщает «КП-Екатеринбург». Экипаж начал преследование гонщика на Volkswagen Polo — водитель каршерингового автомобиля «пролетел» несколько перекрестков на «красный». Как рассказали изданию в ГИБДД Екатеринбурга, скорость автомобиля была около 160 километров в час. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу Во время погони по улице Донбасская водитель иномарки налетел на бордюр и не смог справиться с управлением автомобиля — Volkswagen Polo перевернулся, а его 19-летний пассажир вылетел через лобовое стекло. Пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности. За рулем иномарки оказался пьяный 20-летний житель Екатеринбурга. Мужчину оштрафовали сразу по нескольким статьям КоАП. Его пассажира с многочисленными травмами госпитализировали в местную горбольницу. Умерла получившая травмы в ДТП под Алапаевском мать 6-месячной малышки

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