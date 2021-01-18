Спасатели нашли тело одного погибшего после схода лавины на Домбае
Спасатели нашли тело одного погибшего после схода лавины на Домбае
Сегодня, 22:53ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В результате схода лавины на Домбае спасатели извлекли тело одного погибшего, сообщает МЧС РФ.
Инцидент произошел сегодня на курорте Домбай. Там сошла лавина, которая могла накрыть собой от четырех до двенадцати человек. На данный момент спасатели сообщают, что были спасены шесть человек, поиски еще одного продолжаются.
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