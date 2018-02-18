Трёхлетняя девочка в детсаду Новой Москвы скончалась из-за патологии сердца

Сотрудники следственного комитета собрали показания воспитателей и руководства дошкольного учреждения. Было установлено, что у девочки произошел приступ, после чего ребенка перенесли в помещение и вызвали медицинскую бригаду. До прибытия скорой помощи с малышкой была медсестра, работающая в детском саду.

Вскрытие показало, что ребенок скончался от сердечной дисфункции. Это предварительная информация. Признаки переохлаждения, а также травмы органов не были установлены.

Напомним, было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, а также халатности.

Помимо этого сообщается, что в этом же детском саду 16 февраля пострадал ещё один ребёнок: во время игры с ребятами девочка получила сотрясение мозга, передаёт «РЕН».