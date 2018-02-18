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Трёхлетняя девочка в детсаду Новой Москвы скончалась из-за патологии сердца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трёхлетняя девочка в детсаду Новой Москвы скончалась из-за патологии сердца

18 февраля, 09:00Происшествия
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