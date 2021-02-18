Скончался актер «Служебного романа» и «Иронии судьбы» Андрей Мягков

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1961 году получил высшее образование в Ленинградском химико-технологическом институте. Работал на предприятии, занимался творчеством в кружке самодеятельности, где его заметил сотрудник школы МХАТ и пригласил обучаться.