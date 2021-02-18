Скончался актер «Служебного романа» и «Иронии судьбы» Андрей Мягков

Скончался актер «Служебного романа» и «Иронии судьбы» Андрей Мягков

Сегодня, 13:01
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Фото: Яндекс.Картинки
Умер народный артист РСФСР Андрей Мягков.

Актер ушел из жизни на 83 году жизни. Об этом стало известно от пресс-службы Московского художественного театра имени Чехова, сообщает ТАСС.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1961 году получил высшее образование в Ленинградском химико-технологическом институте. Работал на предприятии, занимался творчеством в кружке самодеятельности, где его заметил сотрудник школы МХАТ и пригласил обучаться.

С 1965 по 1977 год трудился в театре «Современник» в Москве. С 1977 года стал артистом МХТ имени Чехова.

Снялся в ряде фильмов, в их числе «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы».

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. Автор романов «Сивый мерин» (2007), «Скрипка Страдивари, или Возвращение сивого мерина» (2011) и «Осторожно, стекло! Сивый мерин. Начало» (2012).

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