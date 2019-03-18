Отец и сын украли генератор из строящегося дома на Черемшанке

Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что злоумышленники проникли в дом через окно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на причастность к краже были проверены ранее судимые местные жители. Под подозрение попал 29-летний житель Черемшанки.

Правоохранители установили, что мужчина совершил кражу совместно со своим 60-летним отцом, который порядка 20 лет провел в местах лишения свободы за преступления имущественного характера. Подозреваемые не стали отрицать факт совершения преступления и признались, что сдали генератор в пункт приема металлолома, получив за него 5 тысяч рублей.