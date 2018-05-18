Мальчик чуть не задушил себя шарфом в детском саду Верхней Салды

В Верхней Салде мальчик, вернувшись с дневной прогулки в детском саду, попытался раздеться самостоятельно. Снимая шарф, он случайно затянул его на шее и потерял сознание. Работники детского сада незамедлительно оказали ребенку помощь и сообщили о происшедшем его матери.

В управлении образования Верхней Салды сообщили, что претензий к детскому саду у матери ребенка нет. Проводится проверка, которая установит правильность действий работников учреждения.

Мальчик сам себя едва не задушил шарфом. Лишь правильные действия работников детского сада спасли ему жизнь прокомментировали ситуацию в правоохранительных органах.

Сам мальчик в настоящий момент проходит лечение на дневном стационаре, передает «URA.RU».