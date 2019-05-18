В Екатеринбурге мужчина бросил гранату в припаркованный автомобиль
Сегодня, 10:18ПроисшествияФото: Е1.ru
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Житель Екатеринбурга бросил гранату на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел 16 мая на пересечении улиц Шварца и Крестинского, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина ехал в такси и из окна машины бросил в одну из машин светошумовую гранату. Хозяйка автомобиля попыталась разобраться с мужчиной на месте, но он заявил, что не бросал гранату, а бросил в ее машину петарду.
В результате инцидента никто не пострадал. Девушка написала заявление в полицию.
В марте екатеринбуржец нашел гранату на улице, отнес ее на работу и только потом сообщил о находке в полицию.
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