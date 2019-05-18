В Екатеринбурге при пожаре в квартире погиб человек

Пожар произошел около 16 часов в доме на улице Военной, 4а. По сообщениям очевидцев, загорелась квартира на втором этаже, а затем пламя перекинулось на третий этаж. Для тушения пожара спасателям потребовалось 20 минут. Были эвакуированы восемь жильцов дома, среди них — два ребенка. В пожаре погиб человек, еще один житель дома был госпитализирован.