В Екатеринбурге при пожаре в квартире погиб человек

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Днем 18 мая в квартире дома на Вторчермете в Екатеринбурге произошел пожар. Один человек погиб, еще один — госпитализирован, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар произошел около 16 часов в доме на улице Военной, 4а. По сообщениям очевидцев, загорелась квартира на втором этаже, а затем пламя перекинулось на третий этаж. Для тушения пожара спасателям потребовалось 20 минут. Были эвакуированы восемь жильцов дома, среди них — два ребенка. В пожаре погиб человек, еще один житель дома был госпитализирован.
На место ЧП выехали представители следственного комитета. Причина пожара уточняется. Тело погибшего будет направлено на экспертизу.
Напомним, ночью 16 мая произошел пожар в частном доме на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле. Из огня сотрудниками МЧС были спасены два человека. Причина возгорания устанавливается.
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