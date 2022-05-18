Многодетный отец разослал интимные фото дочери любовницы

В Свердловской области СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» в отношении 41-летнего отца пятерых детей, который летом разослал в соцсетях интимные фотографии своей 32-летней любовницы.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», романтические отношения продлились полтора года. Жена мужчины знала о его любовной связи на стороне. У любовницы тоже имелся муж. А когда мужчина решил расстаться, женщина стала навязчиво названивать. Тогда он и решил разместить ее фото.
Он отправил снимки двум знакомым и 15-летней дочери женщины, подписав их как «разрушительница чужих семей». Теперь мужчине грозит тюремный срок до трех лет заключения. Ранее злоумышленник был судим за надругательство над ребенком.