22-летнего парня обнаружили в Екатеринбурге у бортика корта у школы № 24 случайные прохожие. Он был весь в гематомах и мокрый. В реанимации юноша скончался.

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах на улице скончался юноша. ЧП произошло на улице Искровцев. Именно там прохожие увидели умирающего 22-летнего Максима Сакирко, лежащего на школьном корте. Парень скончался. У него из карманов исчезли телефон и банковские карты, сообщает Е1. Мать юноши Марина Сакирко пытается добиться, чтобы правоохранительные органы расследовали это дело, но те не нашли следов криминальной смерти. Они списали все на употребление наркотиков и не стали возбуждать уголовное дело. В злополучный день двое парней выгуливали собаку и случайно нашли Максима у бортика корта у школы № 24. Он пытался что-то сказать. Его отнесли в квартиру для оказания помощи, параллельно вызвав скорую. Ботинки и одежда были насквозь мокрые. Футболка прилипла — ее срезали. А куртка была сухая, но в грязи. На левом бедре — гематома размером с ладонь. Правая сторона головы — одна большая гематома,описала состояние сына мать. В справке о смерти доктора указали отравление неизвестным химическим веществом. Друзья, с которыми Максим гулял накануне, сказали, были не с ним и не в курсе событий. Марина считает, что ее сына убили. Она провела собственное расследование и выяснила, что геолокация сына не совпадает с показаниями свидетелей и его друзей. Также известно, что кто-то пытался воспользоваться банковскими картами сына. Это было уже после его смерти. Женщина написала заявления в СК, ФСБ и Главное управление МВД региона. Все заявления она получает обратно. Женщина находится в поиске хорошего адвоката.

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