Девушка утонула на карьере в пригороде Екатеринбурга

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17 июля на карьере рядом с поселком Северка утонула 21-летняя девушка.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние ведомости»
17 июля, около 19:30, 21-летняя девушка утонула на карьере рядом с поселком Северка в пригороде Екатеринбурга.
Очевидцы сообщили, что девушке восточной внешности стало плохо на глубине. По неподтвержденным данным, у нее свело ногу в прохладной воде.
На место происшествия прибыла реанимация и водолазы, которые ведут поиски тела.
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