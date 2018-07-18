Девушка утонула на карьере в пригороде Екатеринбурга

17 июля, около 19:30, 21-летняя девушка утонула на карьере рядом с поселком Северка в пригороде Екатеринбурга.

Очевидцы сообщили, что девушке восточной внешности стало плохо на глубине. По неподтвержденным данным, у нее свело ногу в прохладной воде.