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Девушка утонула на карьере в пригороде Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Девушка утонула на карьере в пригороде Екатеринбурга

Сегодня, 10:50Происшествия
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