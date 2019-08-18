В Екатеринбурге пьяная женщина попала под колёса такси

Оказалось, что женщина попала под колёса такси и лёжа на асфальте, дожидалась приезда скорой помощи. Водитель машины, которая сбила пострадавшую, рассказал свою версию случившегося.

Я ехал по Белинского в сторону Щорса, вез клиента. Женщина, которая была очень пьяна, стала перебегать дорогу, убегая от своего кавалера. В этот момент я ее и сбил. Кавалер после этого скрылся,объяснил таксист.