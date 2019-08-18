В Екатеринбурге пьяная женщина попала под колёса такси

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Инцидент произошёл 18 августа в районе двух часов ночи на улице Белинского, недалеко от перекрестка с улицей Авиационной. Очевидцы сообщили о женщине, которая лежала на дороге, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Оказалось, что женщина попала под колёса такси и лёжа на асфальте, дожидалась приезда скорой помощи. Водитель машины, которая сбила пострадавшую, рассказал свою версию случившегося.
Я ехал по Белинского в сторону Щорса, вез клиента. Женщина, которая была очень пьяна, стала перебегать дорогу, убегая от своего кавалера. В этот момент я ее и сбил. Кавалер после этого скрылся,объяснил таксист.
Прибывшие медики диагностировали у женщины сотрясение мозга и ушибы в районе правого бедра, её госпитализировали в больницу № 36. Позже сотрудники ГИБДД подтвердили, что пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения и переходила дорогу в неположенному месте.
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