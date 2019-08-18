В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

У обнаруженных в доме людей на теле имели рубленые раны, нанесённые, по версии следствия, топором. Рядом с телом 16-летнего подростка обнаружили предсмертную записку. На данный момент рассматриваются две версии случившегося: подросток мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями, либо по причине психического расстройства.

Он оставил записку, содержание которой очень характерно для того, что пишут лица, страдающие шизофренией. Но говорить точно об этом диагнозе пока нельзя. Семья была абсолютно благополучной, на учете не стояла. Предпосылок для совершения убийства не было,отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Погибший подросток характеризовался с положительной стороны, был отличником и участником олимпиад, на учёте у психиатра не состоял. Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Убийство малолетнего».