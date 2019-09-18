Под Екатеринбургом пропал татуированный лысый кот

Были в гостях. Выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве, сообщил хозяин кота Рустам в аккаунте Instagram.

Также он рассказал, что искал домашнего любимца и сам, и с друзьями. Рустам переживает, что кот Беся может замерзнуть, особенно ночью, это является «диким стрессом» для него.