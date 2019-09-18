Под Екатеринбургом пропал татуированный лысый кот
Сегодня, 15:54ПроисшествияФото: Аккаунт karafight_bes в instagram.com
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На 12-м километре Челябинского тракта в поселке Первомайском потерялся лысый кот в татуировках. Хозяин просит помощи в поисках любимца, сообщает портал E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Были в гостях. Выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве, сообщил хозяин кота Рустам в аккаунте Instagram.
Также он рассказал, что искал домашнего любимца и сам, и с друзьями. Рустам переживает, что кот Беся может замерзнуть, особенно ночью, это является «диким стрессом» для него.
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На теле кота набиты татуировки криминальной тематики: карты, звезды, тюремные вышки и девушки. У него есть свой аккаунт в Instagtam, где 2,7 тысяч подписчиков.
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