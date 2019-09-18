В Екатеринбурге пьяный водитель сбил трёх человек на пешеходном переходе
Сегодня, 22:50ПроисшествияФото: E1.RU
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Авария произошла днём 18 сентября на перекрёстке 40-летия Октября — Уральских Рабочих. Автомобиль KIA Ceed вылетел на тротуар, где совершил наезд на трёх пешеходов, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как в момент движения водитель KIA резко повернул направо, выехал с проезжей части и влетел на тротуар. Сбив трёх людей, он ещё несколько метров ехал с ними на капоте.
Видео с места аварииВидео
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Видео: E1.ru
В результате аварии одна женщина с переломами и травмой головы была госпитализирована, другая пострадавшая с ушибами обратилась в травмпункт городской больницы, 9-летний мальчик получил ушиб бедра и после осмотра медиками был отпущен домой.
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В пресс-службе ГИБДД подтвердили информацию о том, что водитель KIA Ceed в момент управления автомобилем находился в состоянии алкогольного опьянения. На него заведено административное дело по соответствующей статье.
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