В Екатеринбурге пьяный водитель сбил трёх человек на пешеходном переходе

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как в момент движения водитель KIA резко повернул направо, выехал с проезжей части и влетел на тротуар. Сбив трёх людей, он ещё несколько метров ехал с ними на капоте.

Видео с места аварии Видео Видео: E1.ru

В результате аварии одна женщина с переломами и травмой головы была госпитализирована, другая пострадавшая с ушибами обратилась в травмпункт городской больницы, 9-летний мальчик получил ушиб бедра и после осмотра медиками был отпущен домой.