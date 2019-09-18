В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил коллегу во время задержания

Спецоперация проводилась сотрудниками отдела собственной безопасности по охране метрополитена у станции метро «Рязанский проспект» 18 сентября. В качестве подозреваемого выступал их коллега, который по информации источника в силовых структурах, вымогал две тысячи рублей у нелегального мигранта за отсутствие прописки.