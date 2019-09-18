В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил коллегу во время задержания
Сегодня, 22:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Попытка задержания сотрудника патрульно-постовой службы города Москва стоила одному полицейскому жизни, а другом здоровья, сообщает «Дождь». Подозреваемый в получении взятки силовик открыл огонь из табельного оружия.
Спецоперация проводилась сотрудниками отдела собственной безопасности по охране метрополитена у станции метро «Рязанский проспект» 18 сентября. В качестве подозреваемого выступал их коллега, который по информации источника в силовых структурах, вымогал две тысячи рублей у нелегального мигранта за отсутствие прописки.
В момент задержания мужчина устроил перестрелку в результате которой 39-летний Максим Веялко был убит, а его напарник 41-летний Алексей Лимонов — тяжело ранен и отправлен в больницу. Подробности дела на данный момент не сообщаются, ведётся проверка.
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